.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالسياسة واقتصاد

الإمارات: عيد الاتحاد ينعش الفنادق والأسواق في دبي

بفضل عطلة "عيد الاتحاد" الـ51 لدولة الإمارات، التي تبدأ اليوم، واقتراب موسم الشتاء وأعياد الميلاد، تشهد فنادق البلاد حجوزات شبه مكتملة، مما أنعش الأسواق وحركة التجارة.
.ط by

وتعد مدينة دبي وجهة للعديد من مشجعي كأس العالم، الذين يتدفقون عليها مستغلين العروض المقدمة من الفنادق.

رقم قياسي غير مسبوق

ارتفعت نسبة الإشغال في بعض فنادق إلى ما فوق 90 بالمئة، ولا مست 100 بالمئة في فنادق أخرى وذلك لعدة أسباب، وهي:

  •  الزخم المتنامي لمختلف فعاليات الأعمال والسياحة.
  • الطقس المثالي الذي تشهده دولة الإمارات والذي أدى إلى تزايد عدد السياح والزوار.
  • إقامة كأس العالم في قطر المتاخمة للإمارات.
  • العروض المقدمة من الفنادق للسائحين والتي تشمل، تذاكر دخول مجانية لوجهات ترفيهية أو مدن الألعاب المائية وغيرها، وخصومات على المطاعم، الأمر الذي يحفز أداء قطاع الضيافة والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة ككل.

اقرأ أيضا:

انطلاق التحضيرات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة

دبي ثاني أفضل مدينة للمغتربين في 2022

كيف أصبحت الإمارات مركزا عالميا لصناعة وتجارة الذهب؟

وتوقع مديرو فنادق في دبي تحقيق نسب إشغال كاملة حتى نهاية العام، بدعم من حركة الحجوزات النشطة، بفضل موسم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية جديدة.

نسبة الخصومات في الفنادق

تصل نسبة الخصم إلى 20% على الغرف في بعض الفنادق لمدة 4 أيام خلال عطلة عيد الاتحاد، وخصم خاص على المطاعم والخدمات، مع إمكانية اصطحاب الأطفال مجانًا.  

 وتسهم العطلة في ازدهار الموسم السياحي، حيث يفضل معظم المواطنين والمقيمين قضاء إجازتهم داخل الدولة والتمتع بالفعاليات المتنوعة.

 وتواصل دبي إضافة العديد من وجهات الجذب السياحي المتنوعة، الأمر الذي يسهم في استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم

إيلون ماسك يعلن موعد بدء التجارب على شرائح استعادة البصر  

أسواق التجزئة

 وبعيدا عن الفنادق فقد شهدت أسوق التجزئة في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية وسط توقعات بتواصل حالة الزخم خلال الأيام المقبلة بدعم من عطلة عيد الاتحاد.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية مع بدء العطلة، وساعد تدفق الزوار والسياح للإمارة من داخل الدولة وخارجها في زيادة الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية.

كما حرصت مراكز التسوق على إطلاق العروض التسويقية، ومنح الزوار أفضل الفرص لعقد الصفقات والفوز بالخصومات والعروض القيمة.

وقد تنوعت العروض والخصومات في المحلات والسلاسل التجارية لتشمل الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية والمنزلية والملابس والأحذية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا