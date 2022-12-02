الإمارات: عيد الاتحاد ينعش الفنادق والأسواق في دبي

وتعد مدينة دبي وجهة للعديد من مشجعي كأس العالم، الذين يتدفقون عليها مستغلين العروض المقدمة من الفنادق.

رقم قياسي غير مسبوق

ارتفعت نسبة الإشغال في بعض فنادق إلى ما فوق 90 بالمئة، ولا مست 100 بالمئة في فنادق أخرى وذلك لعدة أسباب، وهي:

الزخم المتنامي لمختلف فعاليات الأعمال والسياحة.

الطقس المثالي الذي تشهده دولة الإمارات والذي أدى إلى تزايد عدد السياح والزوار.

إقامة كأس العالم في قطر المتاخمة للإمارات.

العروض المقدمة من الفنادق للسائحين والتي تشمل، تذاكر دخول مجانية لوجهات ترفيهية أو مدن الألعاب المائية وغيرها، وخصومات على المطاعم، الأمر الذي يحفز أداء قطاع الضيافة والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة ككل.

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وتوقع مديرو فنادق في دبي تحقيق نسب إشغال كاملة حتى نهاية العام، بدعم من حركة الحجوزات النشطة، بفضل موسم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الميلادية جديدة.

نسبة الخصومات في الفنادق

تصل نسبة الخصم إلى 20% على الغرف في بعض الفنادق لمدة 4 أيام خلال عطلة عيد الاتحاد، وخصم خاص على المطاعم والخدمات، مع إمكانية اصطحاب الأطفال مجانًا.

وتسهم العطلة في ازدهار الموسم السياحي، حيث يفضل معظم المواطنين والمقيمين قضاء إجازتهم داخل الدولة والتمتع بالفعاليات المتنوعة.

وتواصل دبي إضافة العديد من وجهات الجذب السياحي المتنوعة، الأمر الذي يسهم في استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم

أسواق التجزئة

وبعيدا عن الفنادق فقد شهدت أسوق التجزئة في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية وسط توقعات بتواصل حالة الزخم خلال الأيام المقبلة بدعم من عطلة عيد الاتحاد.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية مع بدء العطلة، وساعد تدفق الزوار والسياح للإمارة من داخل الدولة وخارجها في زيادة الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية.

كما حرصت مراكز التسوق على إطلاق العروض التسويقية، ومنح الزوار أفضل الفرص لعقد الصفقات والفوز بالخصومات والعروض القيمة.

وقد تنوعت العروض والخصومات في المحلات والسلاسل التجارية لتشمل الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية والمنزلية والملابس والأحذية.