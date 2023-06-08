أكدت الهيئة الاتحادية للهوية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على عدم تغيير مواعيد العمل مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل وذلك رداً على ما يتم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقالت الهيئة الاتحادية في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعية فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له”.

الهيئة: عدم تغيير مواعيد العمل مع بداية شهر يوليو



ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعية فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023 لا صحة له. pic.twitter.com/cRulQ1Vknk — FAHR (@FAHR_UAE) June 8, 2023

وأهابت “الهيئة بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها”.

وأكدت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعلم المؤقتـ والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد داخل الدولة وخارجها، والنمط الهجين والدوام المضغوط.

يمثل نظام العمل المضغوط نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز.

يخضع تطبيق نظام العمل المضغوط لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.

يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً لضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.



