الإمارات، سهم أدنوك للإمداد يقفز 50% في أول يوم تداول

أعلنت شركة “أدنوك” النفطية الإماراتية اليوم الخميس عن ارتفاع سعر سهم “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” التابعة لها بنحو 50% في أول أيام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن اكتتاب عام بقيمة 769 مليون دولار.

ويأتي الطرح بعد نحو شهرين ونصف من إدراج أسهم في شركة “ادنوك للغاز” التابعة للمجموعة الأم أيضا في السوق، ضمن طرح عام بقيمة 2,5 مليار دولار جاء في خضم الطلب المتزايد على الغاز.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تبلغ قيمة اكتتاب “أدنوك للإمداد” حوالى 2,83 مليار درهم (769 مليون دولار) بعد زيادة الأسهم المطروحة من 15 بالمئة (1,1 مليار سهم) إلى 19 بالمئة (1,4 مليار سهم) “لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين”.

وقفز سعر سهم الشركة فور بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 2,01 درهم إلى 3 دراهم (0,82 دولار) أي بنحو 50 بالمئة من السعر المحدّد مسبقا، قبل أن يغلق عند سعر 3,1 دراهم مع نهاية فترة التداول الخميس.

وقال رئيس الشؤون المالية في مجموعة “أدنوك” خالد الزعابي “يمثل هذا الطرح إنجازاً تاريخياً جديداً لدولة الإمارات وأبوظبي”.

ويعد هذا الطرح العام الأولي السادس الذي تنفذه “أدنوك” في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 2017، حيث يأتي بعد الاكتتابات الأولية لكل من “أدنوك للتوزيع” و”أدنوك للحفر” و”فيرتيغلوب” و”بروج” و”أدنوك للغاز”.

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها “أدنوك” مجتمعة حتى الآن أكثر من 29,38 مليار درهم (8 مليارات دولار)، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتدعو الإمارات، الدولة الغنية بموارد الطاقة، إلى زيادة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز من أجل تمويل عملية الانتقال إلى موارد نظيفة في المستقبل.

وتستضيف دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر قمة مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب-28”.