الإمارات: سقوط كارتل “خارق” للمخدرات في عملية أمنية مشتركة مع يوروبول

شاركت الشرطة في الإمارات العربية المتحدة مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في القضاء على “كارتل خارق للكوكايين”، يُعتقد أنه سيطر على ثلث إمدادات المخدرات غير المشروعة في أوروبا. وتقول الشرطة الأوروبية إنه تم اعتقال 49 مشتبها بهم، من بينهم 6 عناصر مهمة في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تنفيذ مداهمات منسقة في جميع أنحاء أوروبا والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واستهدفت مركز القيادة والسيطرة والبنية التحتية اللوجستية لتهريب المخدرات في أوروبا.

اعتقالات في الإمارات

كانت كمية الكوكايين التي تم ضبطها هائلة حيث بلغت أكثر من 30 طنا من المخدرات.

وقالت يوروبول في بيان بهذا الشأن : “تم اعتقال 49 مشتبها خلال هذا التحقيق، لقد اجتمع مهربو المخدرات الذين اعتبرتهم يوروبول بمثابة أهداف عالية القيمة ليشكلوا ما يُعرف بـ” الكارتل الخارق “الذي سيطر على حوالي ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا”.

تعاون مشترك

وأشاد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالجهود الدولية المشتركة بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي، واليوروبول ، وسلطات إنفاذ القانون في إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة، والتي ساهمت في نجاح عملية “ضوء الصحراء”.

وعزا الشيخ سيف بن زايد نجاح عملية “ضوء الصحراء” إلى جهود التعاون الدولي بين الدول المشاركة في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.وأكد حرص دولة الإمارات على الحفاظ على قنوات اتصال نشطة مع مختلف الأجهزة الشرطية في جميع أنحاء العالم لضمان سلامة العالم وأمنه.