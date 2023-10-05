ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.7 % العام الحالي

سعر الصرف الاسمي الفعلي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.8%

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
الدرهم

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي لـ الدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح المصرف المركزي أن سعر الصرف الاسمي الفعلي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر أن متوسط سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم مع الشركاء التجاريين للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 6.7% في الربع الثاني من العام.

وفي سياق أخر، أوضح “المركزي” أن النظام المصرفي في دولة الإمارات ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من العام 2023.

وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسية.

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