الإمارات ستطلق مشاريع لحل الازدحام بين دبي والإمارات الشمالية

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن النصف الثاني من العام الجاري 2024، سيشهد تنفيذ مشاريع وآليات وإجراءات جديدة، تستهدف حل الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية.

وأوضح أن هذه الآليات تم إعدادها وفقاً لدراسات متكاملة وشاملة. وجاء ذلك أمس الأربعاء ردا على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، وأشار أن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق، موضحاً بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات.

وتابع: “تعكف الوزارة بشكل دوري ومستمر في عمل الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول التكاملية، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الحلول بما يسهم في تنشيط الحركة المرورية وتقليل الازدحام. ولفت معالي المزروعي إلى إنشاء الوزارة لمركز متكامل يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ 24 ساعة، كما تم إدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.