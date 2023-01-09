سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات ستبدأ بتدريس محرقة إبادة اليهود للتوعية بفظائع الحرب

سامر باطر by سامر باطر
علي النعيمي : اتفاقية السلام الإبراهيمي تحمل رؤية استراتيجية لتنعم المنطقة بالسلام

أعلنت دولة الإمارات أنها ستقوم بإدراج ” المحرقة- أو ما يطلق عليه في الغرب بـ الهولوكوست” في المناهج التعليمية للطلبة، وكانت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة قد نشرت تدوينة على تويتر، الخميس، إنه “في أعقاب اتفاقات إبراهيم التاريخية، الإمارات ستشمل الآن الهولوكوست في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية”.

وأشار الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي أن “إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست أمر بالغ الأهمية”.

وسبق أن أقيم في دبي (26 مايو/ أيار 2021) معرض عن جرائم محرقة اليهود (الهولوكوست) تحت عنوان “نحن نتذكر” في متحف “معبر الحضارات”. وقال مؤسس المتحف، أحمد عبيد المنصوري، “مهم جدا بالنسبة إلينا التركيز على مأساة الهولوكوست في التعليم، لأن التعليم هو الوسيلة المضادة للجهل”.

كما تم في المعرض تكريم المسلمين الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود خلال الهولوكوست وملاحقة النازيين لهم، بما في ذلك قصص اليهود الألبان الذين أنقذهم المسلمون الألبان. وكذلك الطبيب المصري محمد حلمي الذي كان يعيش في برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي لم يوفر فقط ملاذا آمنا لليهود لديه، وإنما كان يؤمن لهم احتياجاتهم الطبية أيضا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...