الإمارات ستبدأ بتدريس محرقة إبادة اليهود للتوعية بفظائع الحرب

أعلنت دولة الإمارات أنها ستقوم بإدراج ” المحرقة- أو ما يطلق عليه في الغرب بـ الهولوكوست” في المناهج التعليمية للطلبة، وكانت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة قد نشرت تدوينة على تويتر، الخميس، إنه “في أعقاب اتفاقات إبراهيم التاريخية، الإمارات ستشمل الآن الهولوكوست في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية”.

وأشار الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي أن “إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست أمر بالغ الأهمية”.

وسبق أن أقيم في دبي (26 مايو/ أيار 2021) معرض عن جرائم محرقة اليهود (الهولوكوست) تحت عنوان “نحن نتذكر” في متحف “معبر الحضارات”. وقال مؤسس المتحف، أحمد عبيد المنصوري، “مهم جدا بالنسبة إلينا التركيز على مأساة الهولوكوست في التعليم، لأن التعليم هو الوسيلة المضادة للجهل”.

كما تم في المعرض تكريم المسلمين الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود خلال الهولوكوست وملاحقة النازيين لهم، بما في ذلك قصص اليهود الألبان الذين أنقذهم المسلمون الألبان. وكذلك الطبيب المصري محمد حلمي الذي كان يعيش في برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي لم يوفر فقط ملاذا آمنا لليهود لديه، وإنما كان يؤمن لهم احتياجاتهم الطبية أيضا.

In the wake of the historic #AbrahamAccords, ?? will now include the Holocaust in the curriculum for primary and secondary schools.



“Memorializing the victims of the Holocaust is crucial,” said Ali Al Nuaimi, one of the Emirati brokers of the Accords. https://t.co/itP6WlX8j5 — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 5, 2023