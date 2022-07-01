الإمارات: زيادة طفيفة في أسعار البنزين

48 فلساً زيادة في أسعار البنزين و62 فلساً للديزل خلال يوليو

نشر موقع أدنوك لتوزيع الوقود، عن تسجيل أسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات جديدا اعتباراً من اليوم المصادف للأول من شهر يوليو ،

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يوليو ارتفاعاً ليصل إلى 4.63 دراهم ، بعد أن كان 4.15 دراهم سابقا، بزيادة بلغت 48 فلسا.

ويذكر أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع