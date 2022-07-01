سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

الإمارات: زيادة طفيفة في أسعار البنزين

سامر باطر by سامر باطر

48 فلساً زيادة في أسعار البنزين و62 فلساً للديزل خلال يوليو

نشر موقع أدنوك لتوزيع الوقود، عن تسجيل أسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات جديدا اعتباراً من اليوم المصادف للأول من شهر يوليو ،

ويسجل  سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يوليو ارتفاعاً ليصل إلى 4.63 دراهم ، بعد أن كان 4.15 دراهم سابقا، بزيادة بلغت 48 فلسا.

ويذكر أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...