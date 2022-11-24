الإمارات: زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوة مالية لجميع الوظائف

أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بمجالاته كافة.

دعم حكومي لرواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي.

وسيسهم هذا الدعم في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والمصرفي خلال الخمس أعوام القادمة.

ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج “نافس” والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

علاوة مالية في جميع الوظائف والتخصصات

ويشمل التحديث أيضًا، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم:

المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون.

يصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.

اقرأ أيضا:

الأمم المتحدة: الإمارات ضمن 10% فقط من دول العالم التي نجحت في تحقيق تقدم ملموس في التنمية البشرية

دبي تطلق أول تطبيق رقمي في المنطقة يتيح الاشتراك في الاكتتابات الأولية

البناء بالطين في الإمارات … عراقة الماضي واستدامة المستقبل

600 درهم علاوة للأبناء وبحد أقصى 4 أطفال

وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50,000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم

تضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهرا.

توسيع برنامج نافس لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي بكافة تخصصاته ومستوياته.

وشمل القرار أيضا توسيع برنامج “نافس” لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.

ما هو برنامج “نافس”؟

هو برنامج حكومي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية كجزء من “مشاريع الخمسين”، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص.

ووفق المعلومات المسجلة في منصة “نافس” فإن عدد المنضمين الى القطاع الخاص منذ انطلاق البرنامج وصل الى أكثر من 14 ألف مواطن وما زالوا على رأس عملهم وبلغ عدد المستفيدين الحالين من برامج الدعم المالي أكثر من 21 ألف مواطن ومن المتوقع مع التحديثات الجديدة أن يصل عدد المستفيدين من المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي إلى حوالي 170 ألف مواطن منتفع خلال السنوات الخمس القادمة.