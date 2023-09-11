الإمارات دبي الوطني يزيد قروضه 34% للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن زيادة تسهيلات الإقراض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي. يأتي ذلك تماشياً مع تركيز البنك على دعم هذا القطاع ودوره المهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وقد حرص بنك الإمارات دبي الوطني على دعم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للدولة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة الخدمات المصرفية للأعمال لدى البنك بشكل كبير في تمويل هذه الشركات دعماً لاحتياجات رأس المال العامل لديها. كما قام البنك بفتح أكثر من سبعة آلاف حساب تجاري جديد لها مع باقات حسابات تتضمن مجموعة من المزايا والفوائد لأصحاب الأعمال وكياناتهم.

وترتكز العروض الفريدة التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة على نموذج خدمة متميز، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية الوصول المجاني إلى منصاته الرقمية، التي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، المدعومة بالخدمات الاستشارية من خلال شبكة فروع متنامية عبر الممرات التجارية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.