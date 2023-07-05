الإمارات.. ما هي الأعمال المستثناة من حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال الصيف؟

ذكّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً في اجراء مستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

يأتي تطبيق الحظر عملا بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المھنية والسكنات العمالية والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

ومن المقرر ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الأربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

تعرف في هذا المنشور إلى الأعمال التي تم استثناؤها من حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة ، والذي تم البدء بتطبيقه من 15 يونيو ويستمر لغاية 15 سبتمبر المقبل من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3 عصراً. #الإمارات #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين #ساهم_بحماية_عمالنا pic.twitter.com/ePi9u7Ka4k — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 5, 2023

وراعت أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث ينص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية العمل دون توقف، مثل:

أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا لم يمكن متابعتعا بعد فترة الحظر.

الأعمال اللازمة لدرء خطر أو اصلاح أعطال توثر على المجتمع بشكل عام مثل قطع خطوط المياه أو قطع التيار الكهربائي أو قطع حركة السير وغيرها من الأعطال الرئيسية.

الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات والتي يتطلب إنجازها العمل دون توقف بما في ذلك قطع طرق السير الرئيسية أو تحويلها، وقطع خطوط التيار الكهربائي والاتصالات.

ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وتفرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة منها 3 لغات أساسية عبر نظام الرد الآلي إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.