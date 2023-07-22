أعلن معهد الإمارات المالي عن تنظيم معرض «إثراء» للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يأتي ضمن مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026، وينطلق المعرض يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من شهر تموز / يوليو الحالي، في مقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية في إمارة دبي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة من أبرز وأهم المصارف، وشركات التأمين والصرافة والتمويل. ويوفر المعرض أكثر من 400 وظيفة لحملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا، وحديثي التخرج، وأصحاب الخبرات من المواطنين.
SHARE
الإمارات توفر 5000 وظيفة في القطاع المالي
SHARE