الإمارات توفر أكثر من 1000 وظيفة

يتم تنظيم منصة رؤية لتوظيف وتمكين الشباب من19- 21 سبتمبر 2023، بمشاركة أكثر من 100 شركة من القطاعين العام والخاص عارضة العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات.

ويتضمن المعرض هذا العام أكثر من 1000 وظيفة والعديد من الفرص والتدريبية والمقابلات الفورية بالإضافة إلى جدول أعمال حافل بالمناقشات والعروض المباشرة والمسابقات الشيقة.

وتشارك #هيئة_الطرق_و_المواصلات بدبي في معرض (رؤية الإمارات للوظائف 2023) من خلال توفير 200 فرصة عمل من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية بهدف جذب الخريجين والمواهب الإماراتية، وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن كوادر مؤهلة وقادرة على كسب مهارات جديدة وأساليب احترافية في العمل. كما تهدف الهيئة من المشاركة في المعرض إلى استقطاب أصحاب الخبرات السابقة والاستفادة من معرفتهم العلمية وممارساتهم المهنية.