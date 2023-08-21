الإمارات تنبّه المسافرين حول السلع المحظورة

أصدرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات المتحدة تنبيها عاماً للمسافرين إلى الدولة حول السلع المحظور إدخالها أو تلك التي يفرض عليها قيود معينة.

ولفتت إلى أن السلع المقيدة تحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة، شارحة أنها السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.

أما السلع الممنوعة فهي التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.

وضمت قائمة المواد الممنوعة على سبيل المثال لا الحصر:

المخدرات

الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة

المحتويات المقرصنة

العملات المزيفة

المواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة

المنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية

أدوات وأجهزة القمار

أما السلع المقيدة فمنها:

الحيوانات الحية

النباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية

الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية

الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية

المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية

المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية

أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية

المشروبات الكحولية

منتجات التجميل والعناية الشخصية

السجائر المصنعة من التبغ

وأوضحت الحكومة الرقمية أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.

وكشفت أن عقوبة جريمة التهريب وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تنراوح بين الغرامة المالية والحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.