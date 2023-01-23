الإمارات تنبه أصحاب العمل لضرورة الإلتزام بالقانون الجديد قبل 1 فبراير

بات يتعين على أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الجديد تحويل الموظفين إلى عقد محدود المدة في موعد أقصاه الأول من شباط/فبراير المقبل.

وسيعاقب أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بالقانون الجديد بغرامة مالية أو بعقوبة على العقود التي لم يتم تحويلها.

ولم يتم الإعلان عن الغرامات التي سيتم فرضها على المخالفين بعد، علماً أن الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي ومناطق دبي المالية الحرة العالمية معفاة من هذا القانون.

ما هو عقد العمل الإماراتي محدود المدة؟

العقد محدود المدة هو عقد يتم فيه موعد انتهاء التعاقد بين الشركة والموظف ويرتبط عادة بمدة تأشيرة الإقامة الإماراتية (أي سنتين أو ثلاث سنوات). وينتهي التعاقد تلقائياً في نهاية المدة ما لم يتم إنهاؤها في وقت سابق من قبل أي من الطرفين أو تجديده بقبول الطرفين”، وفقاً لشركة التميمي وشركاه التي تعد من أكبر شركات المحاماة في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات.

وحدثت مؤخراً عدة تغييرات في قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك حساب المكافآت.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه سيتم احتساب مكافآت نهاية الخدمة بالاعتماد على الراتب الأساسي النهائي لموظفي القطاع الخاص.

وتمنح إجراءات وقانون العمل في دولة الإمارات الموظفين في القطاع الخاص تعويض نهاية الخدمة، وذلك في مبلغ مقطوع يسمى المكافأة. ويحق للموظف الحصول على المكافأة إذا استقال من الوظيفة، أو إذا طُلب منه المغادرة بتسريحه أو فصله.

ومع ذلك، يتم احتساب المكافأة بشكل مختلف لموظفي القطاع الخاص.

كيف تحسب مزايا نهاية الخدمة؟

للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، يجب أن يكون الموظف قد أكمل سنة واحدة على الأقل من العمل المستمرة في الوظيفة.

لا يتم إدراج الإجازة بدون راتب في حساب المكافأة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي النهائي للموظف

لأول 5 سنوات من العمل، يحق للموظف الحصول على راتب لمدة 21 يوماً عن كل سنة عمل