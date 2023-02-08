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الإمارات تمنح ترخيصاً لبنك روسي خارج العقوبات

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منح مصرف الإمارات المركزي رخصة مصرفية لبنك (إم.تي.إس) الروسي وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتظهر المعلومات أن بنك (إم.تي.إس) مسجل في أبوظبي وحصل على الرخصة العام الماضي.

والبنك وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل تيلي سيستمز أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن قرار إصدار ترخيص لبنك غير مدرج في قوائم العقوبات الغربية سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية من قبل المواطنين الذين غادروا روسيا.

واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي، منذ الغزو الأوكراني في شباط / فبراير 2022، للهروب من القيود المالية في أوروبا أو تجنب التجنيد العسكري في الوطن. وقد اشتكى الكثير من صعوبة فتح الحسابات المصرفية، وخاصة تسهيلات الشركات، والبنك الروسي هو أول بنك أجنبي منذ سنوات يحصل على ترخيص في الإمارات العربية المتحدة.

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