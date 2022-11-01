الإمارات تمنح تأشيرة سياحية متعددة الدخول لحملة بطاقة هيّا

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في قبول طلبات الحصول على تأشيرات سياحية متعددة الدخول لحاملي بطاقات “هيّا” للمسافرين إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 الجاري.

سيسمح لحملة بطاقة “هيّا” من جماهير كأس العالم بدخول الإمارات عدة مرات على مدار 90 يوماً، بتكلفة رمزية قدرها 100 درهم (27 دولارا).

يمكن للأشخاص المعفيين من التأشيرة السفر إلى الإمارات العربية المتحدة والإقامة فيها وفقاً للوائح الحالية التي وضعتها الحكومة.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، فإن التصريح الخاص يأتي “لتعزيز آفاق التعاون بما يتماشى مع العلاقات المشتركة مع قطر”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويمكن أيضا تمديد التأشيرات لمدة 90 يوم اضافي وفقاً للبروتوكول والقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لحاملي بطاقات “حياة “هيّا” التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.