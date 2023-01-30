أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من “غير محددة المدة” إلى عقود “محددة المدة” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 بدلاً من 2 شباط/فبراير 2023.

وقالت الوزارة أن ذلك انطلاقا من التزامها بدعم القطاع الخاص ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل دون أي تأثير على سير الأعمال، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت أنه تم منح مدة كافية لشركات القطاع الخاص لتصحيح العقود ينطلق من مبدأ دعم سوق العمل وتوفير الأدوات اللازمة للشركات للازدهار والنجاح واستدامة الأعمال وتيسيرها.

انطلاقا من التزامها بدعم القطاع الخاص ومنحه المرونة والفترة الكافية لتصحيح أوضاع عقود العمل دون أي تأثير على سير الأعمال، أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة تحويل عقود عمل موظفي القطاع الخاص من "غير محددة المدة" إلى عقود "محددة المدة" حتى 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 2 فبراير 2023. pic.twitter.com/pOMjgbuZJ5 — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 30, 2023

الإمارات تدعو للإلتزام بالقوانين والتشريعات

وأكدت الوزارة على الانعكاسات الإيجابية لتعديل عقود العاملين في القطاع الخاص لتكون محددة المدة وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تسهيل لاحتساب مستحقات العامل عند نهاية خدمته.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في وقت سابق، شركات القطاع الخاص لأخذ الحيطة والحذر في الأعمال الخارجية والحرص على سلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع العمل.

وأشارت الوزارة إلى التأكد من الامتثال لكافة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة المهنية خلال فترة التقلبات الجوية السائدة.

وجددت الوزارة دعوتها للشركات والأفراد للالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات، والاهتمام بضبط المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والأمراض والإصابات المهنية ، لا سيما في ظل الأجواء الماطرة.