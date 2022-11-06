سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات تلغي كل قيود كورونا المستجد

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة». وأضافت: «نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19».

وقالت الهيئة خلال إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا أن جميع القرارات جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر 2022.

الإجراءات الجديدة

  • سيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا.
  • سيتم استثناء المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم و سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...