الإمارات تلغي كل قيود كورونا المستجد

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة». وأضافت: «نعلن اليوم عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19».

وقالت الهيئة خلال إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا أن جميع القرارات جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 7 نوفمبر 2022.

الإجراءات الجديدة

سيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا.

سيتم استثناء المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم و سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً.

#الطوارئ_والأزمات: نشيد باستمرار التزامكم وتضامنكم للمرحلة المقبلة حتى نحافظ على ما حققناه في فترة التعافي، ونحن على ثقة بمجتمع دولة #الإمارات ومدى وعيه في المسؤولية الذاتية، وخاصة بعد تجاوزنا المراحل الصعبة وتخطيها بكل احترافية وكفاءة حتى وصولنا لهذا الاستقرار.

#وام pic.twitter.com/gWKHSvV7XF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 6, 2022