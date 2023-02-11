الإمارات تكثف مساعداتها لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

تتكثف الجهود الإنسانية والإغاثية المشتركة من جانب الجهات والمؤسسات والأفراد في الإمارات لتقديم العون وإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وجمهورية تركيا الصديقة والتخفيف من وطأة المعاناة التي يمرون بها جراء الكارثة الإنسانية التي حلت عليهم في ديارهم. وضرب زلزال فجر الإثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 24 ألف قتيل ونحو 100 ألف جريح وتشريد الملايين.

وقد وصلت إلى كل من تركيا وسوريا أمس 5 طائرات شحن تحمل مواد إغاثية لضحايا الزلزال في البلدين ليبلغ اجمالي ما أرسلته الإمارات إليهما 27 طائرة شحن ضمن عملية الفارس الشهم/2 التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء . وبلغ إجمالي ماسيرته الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم كما بلغ إجمالي ما سيرته إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الاغاثية منها 87طن مواد غذائية و 20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لايواء المتضررين من الزلزال كما يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا ،تمهيدا لافتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتستكمل فرق البحث والانقاذ جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير حيث نجح الفريق في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الانقاض ولاتزال الفرق تستكمل جهودها. و بلغ عدد فرق البحث والانقاذ في جمهوريتي تركيا وسوريا 134 فرد إنقاذ إماراتي يقومون بواجبهم الإنساني في ظل سوء الأحوال الجوية.

عملية “الفارس الشهم / 2”

وقد باشرت فرق البحث والإنقاذ ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” اليوم استعداداتها لافتتاح المرحلة الأولى للمستشفى الميداني في تركيا في منطقة اصلاحية في غازي عنتاب للبدء بعد ذلك في استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية من خلال أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، والتعقيم، على أن تتضمن المرحلة الثانية افتتاح باقي الأقسام التي تشمل، المختبر، والأشعة السينية، والصيدلية، وقسم الأسنان، والعيادات الخارجية، وعنابر التنويم بسعة 50 سريرا.

وستستمر الجهود من خلال كوادر إماراتية مؤهلة للعمل على تقديم الدعم الطبي للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال وتوفير كافة الإمكانيات والموارد وتقديم يد العون للمصابين باشراف فريق طبي متخصص يضم 15 طبيبا من مختلف التخصصات و60 ممرضا وفني معدات طبية.

ويأتي المستشفى الميداني المتنقل في تركيا استكمالاً للجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة المتضررين والمصابين في مختلف دول العالم والذي يعكس الدور الإنساني للدولة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المواقف والأحداث.

وتعمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية “الفارس الشهم 2” في كل من سوريا وتركيا وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير من أجل إنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخرا.

ونجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم / 2” في إنقاذ شخصين الأول طفل ويبلغ من العمر 11 عاماً والثاني رجل يتراوح عمره ما بين 50 و60 من الجنسية التركية في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا.

وعملت فرق البحث والإنقاذ بكفاءة عالية خلال تلك العملية التي استهدفت إنقاذ الشخصين في منطقة كهرمان مرعش حتى توجت بالنجاح وذلك بعد أن قضيا بين الأنقاض ما يقارب 120 ساعة.

وباشرت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع الناجيين بكفاءة وهما حاليا بصحة جيدة.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ودعم شعبي البلدين لمساعدتهما على تجاوز محنتهم.

وقال المجلس، في بيان له، إنه انطلاقا من واجبات القيم النبيلة، والجهود الإماراتية في العمل الإنساني، وتفعيلاً لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي دعانا لتقديم العون والمساعدة لمن تعرَّض للمحن والشدائد والنكبات، فإنَّ المجلس يدعو الجميع إلى المسارعة لإغاثة المتضررين من الزلزال بمدَّ يد العون إليهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مساعدات مالية أو عينية، لإعانتهم على تجاوز محنتهم ومواصلة حياتهم ومواساة مصابهم.

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف العصيبة والنكبات الكبيرة يطلب من الجميع التوسع في الإنفاق والبذل والعطاء وذلك من خلال الصدقات التي رتَّب الله الأجر العظيم عليها، مشددا على ضرورة أن يكون هذا العطاء مقتصرا على القنوات الرسمية التي وفرتها دولة الإمارات تحت رعايتها وإشرافها لضمان وصولها إلى المستحقين.

مبادلة للاستثمار

وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن دعمها لجهود إغاثة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، لتواكب بهذا الجهود الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم يد العون والمساعدة، والتخفيف من الأثار الكبيرة التي خلّفها الزلزال على الشعبين التركي والسوري.

وأعلنت الشركة عن تبرعها بعائدات تذاكر الدورين النهائي ونصف النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، المقامة حالياً بمدينة زايد الرياضية، لصالح حملة “جسور الخير” التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة. وتتيح مبادلة بهذا الفرصة لمتابعي ومشجعي رياضة التنس للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة.

وقال حميد الشمري؛ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: “نعرب عن تضامننا ومساندتنا للمتضررين من هذا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، وفي الوقت الذي نشاطر فيه الجميع أحزانهم، نؤكد حرصنا على مد يد العون وتقديم جميع أشكال المساعدة لإغاثة المحتاجين والتخفيف عنهم، والقيام بدورنا لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المشتركة في مثل هذا الوقت العصيب”.

الأنصاري للصرافة

وأعلنت الأنصاري للصرافة، تبرعها بمبلغ 3.67 مليون درهم (مليون دولار)، دعماً لجهود إغاثة المتضررين من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربية في الإغاثة الإنسانية.

وتوفر المساعدات دعماً مباشراً للمناطق والمجتمعات الأشد تضرراً بفعل الزلزال في سوريا، تشمل المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الأساسية، إلى جانب تبرعات أخرى لصالح الجمعيات الرسمية المخصصة لدعم الجهود الإغاثية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعبين السوري والتركي، إثر هذه الكارثة الطبيعية. ونتوجه بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.