الإمارات تقود ثورة مراكز البيانات

كشفت شركة «جيه إل إل» في تقرير أصدرته على هامش معرض «سيتي سكيب جلوبال»، عن الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل مشهد مراكز البيانات في المنطقة.

ونجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها بقوة كدولة رائدة في قيادة تطور مراكز البيانات من خلال مجموعة مكونة من 28 مركز تنظيم، إلى جانب وجود العديد من مراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية الذي أسسوا وجوداً لهم في الدولة أو يسعون إلى توسيع نطاق تواجدهم فيها.

وصنف التقرير الصادر بعنوان «إطلاق العنان للإمكانات: مستقبل مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا»، دبي وأبوظبي باعتبارهما السوقان الرئيسيتان لمراكز البيانات في الدولة واثنتان من أذكى المدن، ليس فقط في المنطقة ولكن بين أفضل 20 مدينة ذكية في العالم، وذلك وفقاً لأحدث مؤشر للمدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.

ويعزز ذلك جهود الإمارات المستمرة للتحول إلى اقتصاد رقمي قوي وتعزيز مكانتها في مشهد مراكز البيانات المتنامي في المنطقة.

وتتصدر دبي المنطقة مع وجود 17 منشأة مراكز بيانات.

ويسهم اللاعبون الرئيسيون في القطاع، مثل «إكوينيكس» و«خزنة»، في تسريع هذا الزخم، حيث تهدف الأخيرة إلى تحقيق قدرة إجمالية مخططة تبلغ 300 ميجاواط من خلال إضافة 12 منشأة جديدة إلى محفظتها في غضون عامين فقط.

وتحقق سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سريعاً على الرغم من كونها لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أسرع أسواق مراكز البيانات نمواً في السنوات المقبلة، نظراً لإمكانات التوسع القوية التي تمتلكها لسد الفجوة بين العرض المحدود والطلب المتزايد. ويوجد حالياً حوالي 73 مركز تنظيم تعمل في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويت.