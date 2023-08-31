الإمارات تفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بقيمة 210 ملايين درهم

واصلت الجهات الرقابية في الإمارات العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية 2023، الــ 210 ملايين درهم.

وقد ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اليوم الاجتماع الـ 19 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.

وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتمّ عرض الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجّلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، كما تمّ استعراض الإحصائيات الخاصة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، كما ساهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.