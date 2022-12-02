الإمارات: تفاصيل الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51

ما هي تفاصيل الاحتفالات والعروض؟

كشفت عائشة حاضر المديرة الإبداعية أن الاحتفال الرسمي، سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في سبعة مجالات رئيسية وهي العلوم البحرية، والبيئة، والزراعة، والفضاء، ووسائل النقل، والطاقة الشمسية، والتعليم ..وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية.

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وقد بدأت الاستعدادات للحفل الرسمي في أبوظبي شهر يونيو الماضي، ويضم فريق العمل أكثر من 6900 فرد من أكثر من 100 جنسية، بما في ذلك كبار المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم.

ويقدّم الإخراج الموسيقي لعرض هذا العام، مزيجاً من الأغاني والأهازيج الإماراتية التقليدية وإيقاعات الموسيقى العالمية.

ويقدم عرض هذا العام قصصا ملهمة عبر الأجيال من خلال عروض جذابة تستعين بتقنيات فريدة وأسلوب سردي استثنائي يستلهم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر طموحات الحاضر.

وسوف يتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من متابعة العرض الرسمي مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساء اليوم عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات التلفزيونية المحلية والحضور الجماهيري مفتوح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 3 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر.