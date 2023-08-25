مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الإمارات تمنح موظفيها مزايا بمناسبة العودة للمدارس

لرفع مستوى السعادة الوظيفية وتعزيز التلاحم الأسري

مويضي المطيري by مويضي المطيري


فاجأت دولة الإمارات العربية المتحدة، موظفيها بتعميم سياسة العودة للمدارس، بمنح أولياء الأمور بعض المزايا في اليوم الدراسي الأول.


وحسب التعميم سيستفيد الموظفون من المرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الأول من العام الدراسي، بهدف مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي.


وسيتم منح أولياء الأمور المرونة الكافية سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.


أما بخصوص الآباء والأمهات الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيمكنهم الحصول على إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.


كما تتيح سياسة “العودة إلى المدارس” إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، مثل حضور اجتماعات أولياء الأمور أو مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.


وقالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، إن التعميم يهدف لتحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري

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