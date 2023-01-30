أصبح بإمكان حاملي تأشيرة الإقامة الإماراتية التقدم بطلب للحصول على تصريح إعادة الدخول، إذا كانوا أمضوا فترة تزيد عن 6 أشهر خارج البلاد، لكن سيتعين عليهم تحديد سبب البقاء في الخارج وتقديم دليل أيضاً.

يمكن للمقيمين الوصول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، ضمن الخدمات الذكية.

ويمكن للمقيمين أيضاً التقدم بطلب للحصول على تصريح إعادة الدخول عبر مراكز الخدمة الذكية أو مراكز الطباعة.

وعند إكمال العملية، سيتعين على مقدم الطلب الانتظار حتى ترسل الهيئة بريدا إلكترونيا يتضمن الموافقة على إعادة الدخول، وهو ما قد يستغرق هذا حوالي خمسة أيام عمل.

ويتم إلغاء تأشيرة الإقامة تلقائياً، إذا أمضى حاملها أكثر من 180 يوما خارج البلاد. علماً أن حاملي التأشيرة الذهبية غير مشمولين بذلك.

ويتبع نظام تصاريح العودة الجديد أحدث مجموعة من التغييرات التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت رسوم إصدار التأشيرة وبطاقة الهوية الإماراتية قد ارتفعت بمقدار 100 درهم.

بالإضافة إلى ذلك ، لم يعد من الممكن تمديد تأشيرات الزيارة في الإمارات العربية المتحدة، وسوف تتطلب من حاملها الخروج من البلاد والعودة بتأشيرة جديدة.

وتم ربط تأشيرات الإقامة ببطاقة الهوية الإماراتية، ولن يحتاج حاملوها بعد الآن إلى ملصق التأشيرة على جوازات سفرهم.

الكلفة الجديدة لكل من الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة

الهوية الإماراتية (حسب عدد السنوات للتجديد والإصدار)

الكلفة السابقة 270 درهم

الكلفة الجديدة 370 درهم

تأشيرة زيارة لشهر

الكلفة السابقة 270 درهم

الكلفة الجديدة 370 درهم

كما ارتفعت رسوم خدمات الهيئة الأخرى بمقدار 100 درهم. ويأتي ذلك بعد تغييرات في نظام التأشيرة مع بداية العام الجاري حيث تم إيقاف تمديد تأشيرة الزيارة ضمن الدولة مما يستدعي الخروج والعودة لتمديد الزيارة. لكن يمكن للسياح الاستفادة من نظام تبديل التأشيرة في ذات اليوم من خلال شركات السفر والسياحة.