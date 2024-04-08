فريق التحرير by فريق التحرير

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الأربعاء أول أيام عيد الفطر وغداً المتمم لشهر رمضان في الإمارات

الإمارات تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد

فريق التحرير by فريق التحرير
عيد الفطر

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أعلان اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الدولة، أن غدا “الثلاثاء” هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد “الأربعاء” هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم غد “الثلاثاء” الموافق التاسع من أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وإن يوم بعد غد “الأربعاء” الموافق 10 أبريل 2024 هو غرة شهر شوال.

السعودية: تعذر رؤية هلال شوال يُمهِّد لاستكمال شهر رمضان و عيد الفطر يوم الأربعاء

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فريق التحرير

فريق التحرير

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