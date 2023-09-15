فرنسا تسحب “آيفون 12” من الأسواق والإمارات تعلق..

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن السلطات الفرنسية أمرت شركة “آبل” يوم الثلاثاء بتعليق مبيعات “آيفون 12” في البلاد، بسبب الإشعاعات الكهرومغناطيسية القوية المنبثعة من هذه الأجهزة.

وأوضحت “فرانس برس”، نقلا عن الوكالة الفرنسية الوطنية لمراقبة الترددات “آنفر”، أن المختبرات المعتمدة وجدت أن نسبة امتصاص الجسم للطاقة الكهرومغناطيسية عند مستوى 5.74 واط لكل كيلوغرام، بينما المعيار الطبيعي هو 4.0 واط لكل كيلوغرام.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للهواتف المباعة من قبل شركة “آبل” “يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأخطاء في أجهزتها في أقرب وقت ممكن لجعل الهواتف المتضررة متوافقة مع المعايير الدولية”.

وشددت على أنه في أسوأ الظروف ستضطر آبل لسحب أجهزتها من الأسواق الفرنسية.

الإمارات تعلق على سلامة بعض الهواتف

نوهت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.

وأكدت الهيئة أن جميع الهواتف المتحركة في الدولة تم اعتمادها بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.

تنويه ⚠️

تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، تنوّه "تدرا" بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة… pic.twitter.com/7xOw8ex6Yn — تدرا ?? TDRA (@tdrauae) September 15, 2023