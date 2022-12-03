الإمارات: تعرف على مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء

في رماح ومنتجع تلال بمنطقة العين، توجد “ مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء”، والتي تعلم فن الصقارة العربية وتقاليد العيش في الصحراء، وقد نجحت في أن تستقطب حتى اليوم أكثر من 2500 طالب وطالبة.

منصة رائدة

وكانت المحاضرة نيكولا ديكسون بمنصة الاستدامة، قد قالت في المعرض الدولي للصيد والفروسية مؤخرا إن هذه المدرسة التي افتتحت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016 :

أضحت اليوم منصة رائدة متخصصة على مستوى العالم في تعليم فن الصقارة العربية

دأبت على المشاركة في أهم الفعاليات التراثية للتعريف ببرامجها.

برامج مميزة

وتقدم المدرسة لطلبتها من جميع الأعمار باقة من البرامج التعليمية المميزة منها:

دروس نظرية في تربية الصقور وأنواعها، وتشريحها، وطرائدها.

مبادئ الصقارة وأخلاقياتها و كيفية الحفاظ على الصقور.

رحلات الصقارة العملية ورحلات فراسة الصحراء.

برامج وأنشطة ترفيهية للزوار والسياح وزيارات تعليمية للمدارس وبرامج في فن الصيد العربي التقليدي بالصقور.

النشأ

وتهتم المدرسة بالنشء من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات إلى 17 عاما وتستهدف الدورات التدريبية المخصصة لتلك الشريحة:

تعزيز تقاليد الصقارة العربية المتوارثة.

تدريب الأجيال الشابة على المبادئ الأساسية السليمة للصقارة العربية.

التعريف بتراث الصقارة بهدف ترسيخ التقاليد المتوارثة في هذا المجال باعتبارها واجهة تراثية وثقافية مهمة لإمارة أبوظبي.

قائمة اليونسكو للتراث

وتوجد الصقارة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتشتهر في الإمارات والسعودية وقطر وسوريا والمغرب، وانتشرت في نحو 60 دولة. وتعرف أيضا بالبيزرة، وهي حرفة تقليدية تقوم على ترويض الصقور وتدريبها، لاستخدامها في الصيد. وكانت الصقارة في الأساس وسيلة لتوفير الغذاء، ولكنها باتت تجسد روح الصداقة والمشاركة. وهي تتركز بصورة رئيسية على طول مسارات وممرات هجرة الطيور.