سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات: تعذر رؤية هلال شهر رمضان

سامر باطر by سامر باطر
صورة للتوضيح فقط
صورة للتوضيح فقط

أشار مركز الفلك الدولي في الإمارات، عبر حسابه في تويتر أنه  تعذر رؤية هلال شوال بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئياً.

ونشر المركز في تغريدة عبر حسابه  “عاجل: هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا”.

ويجري اليوم في السعودية تحري هلال رمضان ودعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...