الإمارات.. تعديلات واسعة على تأشيرات الدخول والإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وذلك لدعم قطاعات التكنولوجيا، تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتلبية التطلعات الإنسانية والاقتصادية لفئات مختلفة. كما تضمن القرار تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، مشيرة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن(المستضيف) عن 4 آلاف درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم. وتضمن القرار فئات جديدة، فما هي أغراض التأشيرات الجديدة؟

أربع تأشيرات جديدة

تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي:

تُمنح لسفرة واحدة أو عدة سفرات.

الشرط: تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (منشأة متخصصة في مجال التكنولوجيا).

تأشيرة دخول للترفيه:

تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.

تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات):

تُمنح للأجانب لحضور مهرجان، معرض، مؤتمر، ندوة، أو أنشطة اقتصادية/ثقافية/رياضية/دينية/مجتمعية/تعليمية.

الشرط: أن يكون الضامن/المستضيف من جهات القطاع العام/الخاص، مع رسالة تتضمن تفاصيل الحدث ومدته.

تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة:

تُمنح لفترة زمنية مؤقتة.

الشرط: أن تتضمن جدولاً سياحياً لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/المستضيف منشأة مرخصة لهذا النشاط.

تعديل شروط وضوابط تأشيرات قائمة

تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب:

تُمنح لسفرة واحدة أو عدة سفرات.

الشروط: الضامن/المستضيف منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، استيفاء الضمان المالي والرسم، ووجود ضمان صحي للمستفيد.

تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب (تعديل ضوابط الدخل):

قريب من الدرجة الأولى: يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/المستضيف عن 4 آلاف درهم.

قريب من الدرجة الثانية أو الثالثة: يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/المستضيف عن 8 آلاف درهم.

صديق: يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/المستضيف عن 15 ألف درهم.

تأشيرة استكشاف فرص الأعمال:

الشرط الجديد: يجب أن تتوفر لدى الأجنبي الملاءة المالية وفقاً لطبيعة النشاط، أو أن يكون ممارساً لذلك النشاط من خلال منشأة/شركة قائمة خارج الدولة أو مهنياً بشكل احترافي.

وفيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطًا للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقًا لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارسًا لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنيًا بشكل احترافي.

تعديلات تأشيرة صديق أو قريب

إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.

