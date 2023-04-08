الإمارات تعدل رسوم إذن دخول الإقامة الذهبية إلى 1250 درهماً

حدثت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات رسوم إصدار إذن دخول الإمارات لمدة 6 أشهر لتسهيل استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لتبلغ 1250 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن رسوم الإصدار تشمل 1000 درهم، ورسوم الطلب 100 درهم، ورسوم الخدمات الذكية 100 درهم، ورسوم الخدمات الإلكترونية 28 درهماً، ورسوم الهيئة الاتحادية 22 درهماً.

وتمنح الهيئة الإقامة الذهبية لفئات متعددة تشمل: النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصين، المستثمرين في استثمارات عامة، المستثمرين في عقار، رواد الأعمال، أوائل الثانوية العامة، خريجي الجامعات المعتمدة بالدولة، خريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة والعاملين في خط الدفاع الأول.

وأضافت الهيئة، أنه عند تقديم طلب للحصول على إذن دخول الدولة لإجراءات الإقامة الذهبية يُطلب من المتعاملين عدة وثائق ومستندات تشمل:

جواز سفر المكفول،

صورة شخصية ملونة،

إثبات أهلية الإقامة الذهبية.

وأكدت أنه يتم رفض تقديم طلب إذن دخول إلكترونياً :

بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات،

أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، في حالة إرجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وأفادت بأنه يتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية (إن وجدت)، وذلك في حال:

تم رفض الطلب، وتُسترد الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب،

أو تُسترد بواسطة الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وبمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.