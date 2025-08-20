الإمارات تطلق منهج للذكاء الاصطناعي و1000 معلم يتولون تدريسه لمختلف المراحل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الأكاديمي المقبل سيشهد تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي الذي استحدثته ليكون جزءًا من التجربة التعليمية، وسيتولى تدريس المنهج نحو 1,000 معلم في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن تنفيذًا منهجيًا يغطي جميع الصفوف بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. ويُعد هذا التطبيق الأول من نوعه على المستوى الوطني، بما يتيح تجربة تعليمية واسعة تقدم دروسًا مستفادة للمجتمع المحلي والدولي في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا المنهج هو تهيئة الطلبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مهمة في حياتهم اليومية والمستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والفعّال بما يدعم مهاراتهم وقدرتهم على التكيف مع متطلبات المستقبل. وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستوفر دروسًا عملية قيّمة حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يجعلها فرصة لتطوير السياسات التعليمية محليًا والمساهمة في إثراء النقاش العالمي حول مستقبل التعليم. وفيما يتعلق بجاهزية الكوادر التربوية، أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير قدرات كوادرها التربوية عبر برامج تدريبية متقدمة، حيث شارك أكثر من 23 ألف كادر في أسبوع التدريب التخصصي الذي تضمن ما يقارب 170 ساعة تدريبية موزعة على نحو 40 ورشة للقيادات والمعلمين، وقرابة 20 ورشة للوظائف الداعمة. شملت الإحاطة الإعلامية لوزارة التربية والتعليم جوانب عديدة لعل أبرزها اعتماد المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل جميع طلبة الحلقة الثانية.

و عملت الوزارة على وضع خطط شاملة لضمان جاهزية المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026. و تضمنت الجاهزية التشغيلية افتتاح 9 مدارس جديدة، واستقبال أكثر من 25 ألف طالب جديد، وتعيين أكثر من 800 كادر تربوي، وتجهيز وصيانة أكثر من 460 مدرسة. كما تم توفير أكثر من 5,500 حافلة مدرسية، وطباعة أكثر من 10 ملايين كتاب مدرسي، وتوزيع 47 ألف جهاز حاسوب محمول.

تم إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي. و أصبحت الاختبارات المركزية في الفصلين الأول والثالث فقط.