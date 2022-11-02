الإمارات تطلق برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل، والذي يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء.

وقامت الوزارة لهذا الهدف بتوقيع اتفاق مع المجمع التأميني، ممثلاً في شركة دبي للتأمين، والذي يضم 9 شركات تأمين وطنية.

ما هو برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل؟

يلزم برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، بالاشتراك في المنظومة، بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

واستثنى القرار من الاشتراك في البرنامج التأميني كل من:

المستثمر – صاحب المنشأة التي يعمل فيها، العمالة المساعدة

العامل بعقد مؤقت

الأحداث دون 18 عاماً

المتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد

ويعتبر هذا النظام إلزامياً على كافة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي.

تعرفوا على الية ورسوم الاشتراك والتعويض المالي. #الامارات. pic.twitter.com/u0f88OEEod — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) November 2, 2022

كم يبلغ قسط التأمين الجديد ضد التعطل عن العمل؟

الفئة الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل: 5 دراهم شهرياً، وبواقع 60 درهماً سنوياً

الفئة الثانية من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم: 10 دراهم شهرياً، وبواقع 120 درهماً سنوياً.

وسيتاح للموظف اختيار كيفية دفع القسط التأميني، إما بصورة سنوية، أو نصف سنوي، أو ربع سنوي، أو شهرياً.

تخضع قيمة التأمين لضريبة القيمة المضافة.

ويمكن للموظف الذي يعمل بنظام العمولة الاشتراك في المنظومة

ما الهدف من اطلاق منظومة التأمين ضد التعطل؟

تهدف منظومة التأمين ضد التعطل، إلى توفير غطاء حماية للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من خلال تعويضهم بمبلغ نقدي لمدة محدودة، لا تتجاوز 3 أشهر عن كل مطالبة، في حال فقدانهم للعمل، نتيجة إنهاء خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

كم تبلغ قيمة تعويض التأمين في حال التعطل عن العمل؟

يعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب تعويض التغطية التأمينية على أساس شهري بنسبة 60 % من الراتب الأساسي، ولمدة 3 ثلاثة أشهر بحد أقصى، لكل مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل.

كيفية المطالبة بالتعويض:

على المؤمّن عليه “الموظف”، تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة، التالية:

بوابة المجمع التأميني الإلكترونية

التطبيق الذكي للمجمع التأميني

مركز الاتصال التابع للمجمع التأميني

يجب تقديم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ إنهاء الخدمة.

طريقة الاشتراك

يمكن الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل، عبر:

الموقع الإلكتروني

التطبيق الذكي للمجمع التأميني

أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk)

مراكز خدمات رجال الأعمال

شركات الصرافة

التطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف

شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية

أي قناة أخرى تحددها الوزارة مع مزود الخدمة لاحقاً