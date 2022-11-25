الإمارات ضاعفت وارداتها من موسكو مرتين إلى 3,6 مليار درهم في 2021

تعمل الشركات في الإمارات العربية المتحدة وموسكو بنشاط حثيث لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث تضاعفت صادرات موسكو إلى الإمارات مرتين لتبلغ 3,6 مليار درهم في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

أبرز الصادرات

تضاعف إجمالي صادرات موسكو من المنتجات النهائية غير المرتبطة بالطاقة أو بالموارد إلى الإمارات 7 مرات إلى 1,7 مليار درهم في عام 2021 مقارنة مع عام 2020.

تستورد الإمارات منتجات موسكو للصناعة التحويلية والاستهلاك العام، حيث تم تزويد الإمارات باللقاحات البشرية وأجهزة طب الأسنان والقسطرة وغيرها من السلع المصنعة من قبل شركات موسكو.

يشكل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية حوالي 40% من صادرات موسكو إلى الإمارات، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود في هذه الفئة 727 مليون درهم.

الآلات والمعدات

وقد تضاعفت واردات الإمارات العربية المتحدة من الآلات والمعدات من شركات موسكو8 مرات في عام 2021.

اشترت الشركات الإماراتية المضخات وأجزاء من آلات الحفر والمحركات الهيدروليكية والأدوات للقياسات الفيزيائية والجغرافية.

ظهرت في الإمارات عام 2021 حافلات وميني باص بمحركات ديزل تم تصنيعها في موسكو.

بلغ إجمالي العقود في صناعة “المركبات والمكونات” بين الشركات في موسكو والإمارات 55,1 مليون درهم.

شركات تطوير البرمجيات

وعند التطرق إلى الشركات الروسية التي تورد منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة، تنبغي الإشارة إلى شركات تطوير البرمجيات، حيث تستخدم الإمارات مختبرات افتراضية من X Ready Lab ، بالإضافة إلى برمجية Erlyvideo لتدفق الفيديو، ومنصة أتمتة مكافآت الشركات القائمة على السحابة من Giftery.

كما تشتري الإمارات السلع الاستهلاكية المصنعة في موسكو، مثل:

منتجات تبييض الأسنان من شركة “غلوبال دنت” التي تحظى بشعبية خاصة في الشرق الأوسط.

فلاتر المياه وخراطيش المياه المصنعة من قبل “ام اس بلاست”.

مستلزمات التجميل للأحذية من “يونيفر كلوب”.

كما أن المنتجات عالية التقنية مطلوبة أيضاً، حيث وقعت شركة “بيكاسو 3 دي”

في موسكو عقداً لتصدير طابعات ثلاثية الأبعاد إلى الإمارات العربية المتحدة، وشركة “ترينيتي للهندسة” لتصدير أجهزة مراقبة خطوط الكابلات، فيما باعت شركة “درون بورت” المصنعة للطائرات بدون طيار منصات طائرات بدون طيار للإمارات.

المنتجات الغذائية

بالانتقال إلى صناعة أخرى، أصبح المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة على دراية بالعلامة التجارية موسكو “بيروني” للعسل. وقد زاد إجمالي صادرات المنتجات الغذائية من موسكو إلى الإمارات في عام 2021 بأكثر من 50%، خصوصاً المنتجات التي تحتوي على الكاكاو وصلصات الطماطم والشوكولاتة.

تمتين العلاقات التجارية بين الإمارات وموسكو

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المذكورة تمكنت من دخول سوق الإمارات العربية المتحدة والعثور على عملاء بفضل دعم حكومة موسكو، وبالتحديد مركز موسكو للصادرات، وهو كيان رسمي مصمم لضمان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء أجانب. و من أجل دعم النشاط الاقتصادي الأجنبي، تنفذ وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة واسعة من المشاريع، ومنها:

افتتاح مركز موسكو للصادرات، منذ عام 2017، منصات مشتركة تحت العلامة التجارية “صنع في موسكو” في معرض الصحة العربي و”جيتكس” و”معرض الخمسة الكبار” بهدف تعزيز الشراكات بين موسكو ومجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

تنظيم بعثات تجارية مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة لرواد الأعمال في موسكو ، بما في ذلك المفاوضات واجتماعات العمل خلال إكسبو 2020.

تقديم الدعم لأكثر من 240 شركة في موسكو من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الطبية والإنشائية، بالإضافة إلى مجالات أخرى.

مركز موسكو للصادرات

وقال فيتالي ستيبانوف، رئيس مركز موسكو للصادرات: “يمكن للشركات الإماراتية المهتمة بمنتجات وخدمات موردي موسكو الاتصال بمركز موسكو للصادرات، وهو مفتوح للتفاعل المباشر مع شركاء أجانب ولديه مجموعة كبيرة من المصدرين في 12 صناعة تتراوح من صناعة الأغذية والمنسوجات إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة. ويقوم المركز باختيار أنسب العروض في السوق وتوفير معلومات كاملة ومحدثة حول الشركات من عاصمة روسيا”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتخصصين من مركز موسكو للصادرات إعداد دراسة تحليلية ببيانات حول معدل دوران مصدري موسكو في مختلف الصناعات في مختلف البلدان والمناطق الاقتصادية. و سيستمر التعاون بين موسكو والإمارات العربية المتحدة في العام المقبل، حيث يعمل مركز موسكو للصادرات على مشاريع ومنتجات من أجل شراكة متبادلة المنفعة.