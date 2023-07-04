الإمارات تصدر أول تصريح للسيارات ذاتية القيادة

أعلن في الإمارات عن أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide المتخصصة، حيث “ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة”، بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة”

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال جلسته الاثنين، بقصر الوطن في أبوظبي، السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وأول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات” .

وأضاف سموه:” اعتمدنا اليوم أيضا ضمن مجلس الوزراء أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide المتخصصة.. حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة. يتغير العالم بشكل سريع .. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات القادمة .. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية .»

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة وكان أولها وبتوجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في الدولة .

هدف الوزارة… pic.twitter.com/I8lkfBHj10 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 3, 2023