فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الإمارات تسجن صاحب شركة احتال على 296 شخصاً في برنامج نافس

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات

أمرت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي بعد ما ثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية، وسجل من المتدربين عدد 296 متدرباً من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعياً انها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية.

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واشار النيابة إلى أن الشخص المذكور هدد المتدربين انه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين انه لايقدم لهم تدريباً مباشراً ذا قيمة علمية أو عملية، مما يعد احتيالاً لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لاحكام برنامج نافس.

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