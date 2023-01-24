أمرت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي بعد ما ثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية، وسجل من المتدربين عدد 296 متدرباً من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعياً انها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية.

النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة خاصة حصل لنفسه بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 296 متدرب في برنامج نافس#النيابة_العامة_الاتحادية — النيابة العامة (@UAE_PP) January 24, 2023

واشار النيابة إلى أن الشخص المذكور هدد المتدربين انه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين انه لايقدم لهم تدريباً مباشراً ذا قيمة علمية أو عملية، مما يعد احتيالاً لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لاحكام برنامج نافس.