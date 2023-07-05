الإمارات تسجل أقوى نشاط للقطاع الخاص منذ 4 سنوات

شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة زيادة في النمو في نهاية الربع الثاني من العام، مع زيادة متسارعة في الإنتاج والطلبات الجديدة. ويأتي النجاح في جذب الأعمال الجديدة ليعكس جزئياً الأسعار التنافسية؛ حيث تمكنت الشركات من خفض أسعار البيع على الرغم من استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.

وكان تحسن ظروف الأعمال الشهر الماضي هو الأبرز منذ شهر حزيران / يونيو 2019، إذ كانت قدرة الشركات على تأمين طلبيات جديدة عاملاً رئيسياً في التحسن القوي في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو، وازدادت الأعمال الجديدة بسرعة خلال الشهر، إذ بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في أربع سنوات. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بفضل زيادة الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً التابع لشركة “إس أند بي غلوبال”، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 55.5 نقطة في شهر أيار / مايو إلى 56.9 نقطة في شهر يونيو. وأشار المؤشر إلى تحسن كبير في ظروف الأعمال كان هو الأبرز منذ شهر يونيو 2019، وبهذا تكون أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت في كل فترة من فترات الدراسة الـ 31 الماضية.

وكانت قدرة الشركات على تأمين طلبيات جديدة عاملاً رئيسياً في التحسن القوي في ظروف اللعمال خلال شهر يونيو. وقد ازدادت الأعمال الجديدة بسرعة خلال الشهر، حيث بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في أربع سنوات. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بفضل زيادة الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.

كما زادت أعداد العاملين، لتمتد سلسلة خلق الوظائف الحالية إلى 14 شهراً. وارتبط ارتفاع مستويات التوظيف بارتفاع أعباء العمل وضم موظفين إضافيين في أقسام المبيعات.

وكان جزء من هذا النمو متوقعاً بسبب تقديم خصومات للعملات، الأمر الذي قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل نظراً لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “إس أند بي غلوبال ماركيت إنتلجيزنس”.

وأضاف أن “حجم تدفقات الأعمال الجديدة كان كبيراً لدرجة أن الأعمال المتراكمة استمرت في الارتفاع في شهر يونيو على الرغم من تكثيف النشاط وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع النشاط الشرائي. لذا ينغي أن يؤدي هذا إلى استمرار زيادة مستويات التوظيف في الأشهر القادمة حيث تحاول الشركات مواكبة أعباء العمل”.

وأشار إلى أن هذا الأمر يشكل وضعاً مواتياً لتحقيق اقتصاد الإمارات مزيداً من النمو في النصف الثاني من العام.