الإمارات تسجل أفضل مستوى تفاؤل للقطاع الخاص منذ 2020

أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة المعدل موسمياً والتابع لشركة “اس اند بي جلوبال” إلى تحسن قوي آخر في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر آب / أغسطس، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وفي حين كانت هناك دلائل إضافية على أن زخم الطلب قد تراجع عن مستواه الأعلى في عدة سنوات، والذي شهده في الربع الثاني من العام، إلا أن الشركات قد ازدادت ثقتها في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود. وقد وصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ شهر آذار / مارس 2020.

وعززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انخفاضاً من 56 نقطة في شهر تموز / يوليو إلى 55 نقطة في شهر أغسطس، مشيراً إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال. وفي حين انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر شباط / فبراير، إلا أنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتوسعت مستويات التوظيف وإن كان بدرجة متواضعة فقط. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركات مواجهة ضغوط على قدراتها الإنتاجية، والتي تجلت في صورة أكبر زيادة في حجم الأعمال المتراكمة. وأخيراً، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار إنتاجها بأضعف وتيرة منذ شهر مارس. وفي حين سعت بعض الشركات إلى تقديم تخفيضات، قامت شركات أخرى برفع أسعارها بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة الطلب. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الشهر السابق، على الرغم من أن معدل التضخم ظل متواضعاً.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الإقتصاديين في “اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس” إن “قوة الطلب في الاقتصاد غير النفطي أعطت ثقة أكبر للشركات بشأن مسار النشاط المستقبلي، وأشار مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أن ثقة الشركات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 بعد أن تحسنت في سبعة من الأشهر الثمانية المنقضية من عام 2023 حتى الآن. وتشير النتائج إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، حيث أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ذلك كان مدعوما بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، وزيادة السياحة، وزيادة الاستثمار”.