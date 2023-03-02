الإمارات تستقطب 300 ألف شركة بـ 2,2 تريليون درهم

كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100%، أدت إلى ارتفاع كبير في إقبال الشركات العالمية على العمل في الإمارات، حيث بلغت 300 ألف شركة، والتي من شأنها أن تحقق عائداً بـ2.2 تريليون درهم.

وقال في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «الإمارات الآن في مرحلة مضاعفة النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، وتدفقات الاستثمارات الصادرة”.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين، وصانعي القرار ورواد الأعمال، بالشراكة مع منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«كريبتو دوت كوم”.

ويتضمن مؤتمر «إنفستوبيا» هذا العام 35 جلسة وطاولة مستديرة، يشارك فيها أكثر من 100 متحدّث من المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل تخصيص الأصول، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الناشئة، والاستثمار في المشاريع، والأصول الرقمية والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها. ويناقش المؤتمر الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، ثلاثة محاور هي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «مبادلة للاستثمار»: «يسهم تركيزنا على الاستثمارات المبتكرة في دولة الإمارات في تشكيل القاعدة الاقتصادية، والعمل على إيجاد الحلول التي تهم الجميع. ولهذا تستند جميع خططنا وتوجهاتنا في تعزيز مسيرة نموّنا، على التعاون وخلق الفرص الملائمة، وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات العالمية». وأضاف: «تتمثل مهمة مبادلة في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، والعمل على تكامل الاقتصاد الإماراتي على مستوى العالم، من خلال الاستثمارات والشراكات في مختلف قطاعات الأعمال الواعدة في أكثر من خمسين دولة حول العالم”.