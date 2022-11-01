الإمارات تعلن عن تغيير أسعار الوقود لشهر نوفمبر بزيادة طفيفة

جرى الإعلان عن أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني / نوفمبر مع نهاية الشهر الحالي، تماشياً مع أسعار الوقود العالمية، وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2022 بمقدار يتراوح بين 28 فلساً و29 فلساً في البنزين كما تم زيادة الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غدٍ الثلاثاء أول نوفمبر 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وتم زيادة سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 29 فلساً من 3.03 دراهم في أكتوبر إلى 3.32 دراهم في نوفمبر ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 28 فلساً من 2.92 درهم في أكتوبر الى 3.20 دراهم في نوفمبر.

وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 28 فلساً من 2.85 درهم في أكتوبر إلى 3.13 درهم في نوفمبر ، كما صعد سعر لتر الديزل بمقدار 25 فلساً لكل لتر من 3.76 دراهم في أكتوبر الى 4.01 دراهم في نوفمبر .

وتتأثر أسعار البنزين بالزيادة العالمية في أسعار النفط الخام، التي قفزت بنحو 50 في المائة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل منذ بداية عام 2022.

ويعتبر الصراع الروسي الأوكراني المستمر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

وفي ما يلي نظرة عامة على أسعار الوقود في الإمارات منذ شباط / فبراير 2022: