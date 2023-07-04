الإمارات تستثمر 200 مليار درهم في الطاقة المتجددة

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات أمس الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع ، كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين – والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة- وتهدف الخطة لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد.

وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة قمة المناخ COP28 في وقت لاحق من هذا العام. ومثل العديد من الدول المنتجة للنفط، فإن الدفع نحو نظام طاقة أنظف تفوقه حالياً أهمية الوقود الأحفوري في الاقتصاد. ومع ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط تعلن عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.