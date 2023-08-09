الإمارات تساهم باعتقال أكثر من 100 من عصابة احتيال عبر الإنترنت تلقب بـ بلاك أكس

تمكن الإنتربول بالتعاون مع السلطات الإماراتية ودول أخرى، من استرداد أكثر من مليوني يورو و اعتقال أكثر من 100 عضو في عصابة احتيالات عبر الإنترنت في عملية أطلق عليها اسم عملية جاكال في دول غرب أفريقيا.

تعد عصابة بلاك أكس Black Axe ، من أخطر عصابات الجريمة المنظمة في غرب إفريقيا ، وهي عصابة عنيفة على غرار المافيا وهي تزرع الرعب بقطع رؤوس العديد من الضحايا وتنشط بالاحتيال المالي عبر الإنترنت ، ولا سيما حيل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال ، والاحتيال الرومانسي بانتحال أفرادها هوية فتاة ، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالميراث ، والاحتيال على بطاقات الائتمان ، والاحتيال الضريبي، فضلا عن عمليات الاحتيال بعرض تقديم مكافأة وهمية تشترط من الضحايا الدفع مسبقا وغسيل الأموال.

وانطلقت العملية في في مايو 21 دولة في ست قارات واستهدفت مجموعات جرائم الإنترنت مثل العصابة الإجرامية النيجيرية “بلاك آكس” ، حسبما ذكرت منظمة الشرطة الدولية في بيان.

وقال إسحاق كيهينده أوجينني ، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد (IFCACC) ، عن الجماعات الإجرامية: “بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه في الفضاء الإلكتروني ، فإن الإنتربول سوف يلاحقهم بلا هوادة”. وبين 15 و 29 مايو ، تمت مصادرة وتجميد 2.15 مليون يورو واعتقال 103 أشخاص ، وتم التعرف على 1110 مشتبه بهم ، وتم حظر 208 حسابات بنكية.

وخلال السنوات الماضية زرعت العصابة الرعب في نيجيريا ودول أخرى بعد أخلفت جثثا مقطوعة الرأس لعشرات الضحايا في الشوارع بحسب وثائقي لبي بي سي (تحذير: صور صادمة)