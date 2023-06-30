الإمارات ترفع أسعار الوقود في يوليو

رفعت الإمارات أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر تموز / يوليو مقارنة بأسعار شهر حزيران / يونيو، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود عبر تويتر اليوم الجمعة.
وتطبق الإمارات – وهي من الدول المنتجة للنفط – سياسة تحرير أسعار الوقود منذ آب / أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.
الأسعار الجديدة لشهر يوليو:
– سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.76 درهم ارتفاعاً من 2.68 درهم في يونيو.
– سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.81 درهم ارتفاعاً من 2.76 درهم في يونيو.
– سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 2.89 درهم ارتفاعاً من 2.84 درهم في يونيو.
– سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3 دراهم بدلا من 2.95 درهم في يونيو.