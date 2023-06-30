الإمارات ترفع أسعار الوقود في يوليو

رفعت الإمارات أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر تموز / يوليو مقارنة بأسعار شهر حزيران / يونيو، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود عبر تويتر اليوم الجمعة.

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

July 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/IGTDXOcqVw — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) June 30, 2023

وتطبق الإمارات – وهي من الدول المنتجة للنفط – سياسة تحرير أسعار الوقود منذ آب / أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر يوليو:

– سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.76 درهم ارتفاعاً من 2.68 درهم في يونيو.

– سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.81 درهم ارتفاعاً من 2.76 درهم في يونيو.

– سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 2.89 درهم ارتفاعاً من 2.84 درهم في يونيو.

– سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3 دراهم بدلا من 2.95 درهم في يونيو.