الإمارات ترسل 134 طائرة مساعدات إلى سوريا منذ الزلزال

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الخامس والعشرين على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا والتي تأتي ضمن عملية (الفارس الشهم 2)، وبلغ عدد الرحلات إلى سوريا 134 طائرة شحن حتى الآن محملة بمواد غذائية وطبية زنتها 4413 طنا.

وكانت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم 2» وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي قد أهدت الجمهورية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة استمرارا لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به.

وقال الدكتور سالم الفلاسي المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا: «نتابع منذ تواجدنا بعد وقوع الزلزال في سوريا وحتى الآن، الوضع الصحي عن قرب، من خلال زيارة عدد من المستشفيات والاطلاع على أوضاعها ورصد احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية وذلك ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل”.

وأكد الدكتور الفلاسي أنه تم توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي في اللاذقية بدعم من القيادة الرشيدة التي وجهت بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمستشفيات من أجل تعزيز الخدمات الصحية وتقديم أفضل عناية للمرضى.

وأكد محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا مواصلة تقديم كامل الدعم للمتضررين من الزلزال حيث تم توزيع طرود غذائية على المتضررين وزيارة المرضى في المستشفيات إلى جانب تقديم الدعم المعنوي لهم إضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع الصحي من مستلزمات صحية وطبية وأدوية أساسية ومواد غذائية.

وكشف الكعبي عن أن العمل جار حاليا لتجهيز مخيم إيواء متكامل لمن تضررت منازلهم جراء الزلزال وستتم متابعة أوضاعهم عن قرب وتوفير احتياجاتهم الأساسية.