الإمارات تدعو إلى الاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل بدءاً من مطلع 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن توفر باقات برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2023، ودعت المشمولين بالبرنامج الإلزامي من العاملين في القطاعين الخاص أو الحكومي الاتحادي، إلى الإشتراك في البرنامج عبر قنوات الاشتراك والقسط التأميني الذي يتوجب سداده.

قنوات الاشتراك

وحددت الوزارة قنوات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل كالاتي:

الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني.

أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk .

مراكز خدمات رجال الأعمال.

شركات الصرافة.

التطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.

فواتير شركات الاتصالات “دو” و”اتصالات”.

عبر الرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع مزود الخدمة لاحقاً.

إذا كنت تعمل في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الاتحادي، فأنت مشمول بالاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل، وستكون باقات التأمين متاحة أمامك للشراء اعتبارا من 1 يناير 2023.

تعرف على قنوات الاشتراك والقسط التأميني الذي يتوجب عليك سداده pic.twitter.com/mE8cUlXYxo — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) November 9, 2022

الاستثناءات

ويلزم البرنامج التأميني الجديد العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي بالاشتراك في المنظومة بدءاً من الأول من يناير 2023، ويستثنى من الاشتراك في البرنامج التأميني كلاً من:

المستثمر – صاحب المنشأة التي يعمل فيها.

العمالة المساعدة.

العامل بعقد مؤقت.

الأحداث دون 18 عاماً.

المتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

فئتا التأمين

وينقسم التأمين إلى فئتين :

الأولى تضم من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، ويحدد قسطها التأميني للعامل المؤمن عليه بخمسة دراهم شهريا (60 درهماً سنويا).

· الفئة الثانية تضم من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأعلى، ويبلغ القسط التأميني 10 دراهم شهريا (120 درهماً سنويا).

ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني اما بصورة سنوية او نصف سنوي او ربع سنوي او شهريا. علما أن قيمة الوثيقة تخضع لضريبة القيمة المضافة، ويتيح النظام للموظف الذي يعمل بنظام العمولة كذلك الاشتراك في المنظومة.