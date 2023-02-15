فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الإمارات.. تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية مع الكويت

أعلنت الإمارات عن تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية مع الكويت وذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات

أعلنت الإمارات عن تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية مع الكويت وذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية، وتم الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

واطلع الوفد الكويتي في غرفة عمليات المساندة الأمنية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني في الإمارات، إلى جانب ما تحتويه الغرفة من منظومات متطورة خاصة بدعم متخذي القرار أثناء الأحداث ومتابعة الأنظمة الشرطية، حيث استمع الوفد إلى شرح حول المنصات والنظم التي يتم متابعتها من أجل التقييم الشامل ومدى تحقيق أهدافها الرئيسة مما يساعد أيضاً في تطوير العمل بصورة علمية تستند على الإحصائيات الدقيقة، بالإضافة إلى ما تحتويه الغرفة من أجهزة ومعدات وأنظمة شرطية ذكية تشكل بمجملها منظومة متكاملة تسهم في توفير البيانات لقطاعات وزارة الداخلية؛ لتعزز من ضمان الاستعداد والجاهزية وسرعة الاستجابة.

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