وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023.

وتأتي مذكرة التفاهم للتعاون في دراسة جدوى لإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع تجريبي متكامل مشترك لاستخدام الهيدروجين في التنقل، بالاستفادة من منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر الحالية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومعرفة “إينوك” بسوق الوقود والوصول للمتعاملين.

وتدعم مذكرة التفاهم استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) أواخر العام الحالي.

ويشتمل المشروع على دراسة جدوى لبناء محطة لتوفير خدمة التزويد بوقود الهيدروجين، بما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدام.

ويدعم النظام الوطني للمركبات الهيدروجينية الذي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وفتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية.

بحضور سمّو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، pic.twitter.com/crG5MHJjrF — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) February 13, 2023

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “ترتبط هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة إينوك بشراكة استراتيجية تدعم رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والتحوّل الأخضر”.

وأضاف: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة “إينوك” لاستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ويمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050″.

وتابع : “يدعم مشروع “الهيدروجين الأخضر” استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، وينسجم مع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، ورؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”.

وقال: “نسير بخطى حثيثة لإعداد ملامح خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل، وكذلك استراتيجيتنا لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه “وقود المستقبل”، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري”.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “إن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي يأتي استجابةً لإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العام 2023 “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك، إضافةً إلى انسجام الاتفاقية مع جهود مجموعة اينوك للتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ قواعد الاقتصاد الأخضر وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في استحداث وتبنّي حلول وبدائل الطاقة الصديقة للبيئة”.

وأكد: “يسعدنا تعزيز الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال هذه الاتفاقية نظراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال الاستدامة وتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة، ونؤكد أن مجموعة إينوك ماضية قدماً في دعم جهود التحوّل في مجال الطاقة في دولة الإمارات، مع الالتزام في الوقت ذاته بتوفير إمدادات مستمرة للطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتأتي مساهمة مجموعة إينوك في هذه الاتفاقية لتأسيس محطات تزويد لوقود الهيدروجين إنطلاقاً من الدور الحيوي والفاعل الذي تساهم به إينوك في مجال تزويد الوقود في دولة الإمارات وخبرتها الواسعة في هذا المجال.