الإمارات تدخل موسوعة “غينيس” برقمين جديدين في التوعية المناخية

سجلت دولة الإمارات رقمين جديدين في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وهما استضافة أكبر فصل دراسي للتوعية بالتغير المناخي، وحضور أكبر عدد من الجنسيات لفصل دراسي للتوعية المناخية، بعد حضور 57 جنسية به.

الجهات المشاركة في الحدث

وقد تم تسجيل هذين الرقمين القياسيين، بعد تنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارتية، للحدث، بالتعاون مع شركة الخدمات المهنية “إرنست آند يونج”، ومنظمة “كلايمت فريسك” الفرنسية غير الحكومية المعنية بالتوعية والتعليم المناخي، وأكثر من 1100 طالب من “الدار للتعليم”.

كما شارك في الحدث، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، ودائرة الطاقة في أبوظبي.

وتزامنت محاولة تسجيل الرقم القياسي، مع التركيز على دور ومشاركة الشباب في المحادثات المعنية بالمناخ، في مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”

واجتمعت المجموعة الكبيرة من طلاب “الدار للتعليم” المهتمين بقضايا المناخ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، لتحطيم الرقم القياسي، واكتشاف المزيد عن التغير المناخي، والدور الذي يمكنهم لعبه في التخفيف، والحد من آثاره وتداعياته.

وأطلقت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة المحاولة، بقولها إن مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، سيكون الأكثر شمولا على امتداد دوراته حتى الآن.

وتابعت: “لقد حققنا اليوم رقما قياسيا جديدا، بالتزامن مع ضمان حصول الكثير من شبابنا على فهم وتوعية أفضل بحجم التحديات الملحة التي نواجهها جميعا للتصدي للتغير المناخي”.

وفي ختام الحدث، قامت دائرة الطاقة في أبوظبي، بتزويد جميع المشاركين في محاولة تحطيم الرقم القياسي بـ “مجموعة أدوات الطاقة” التي تتضمن نصائح وإرشادات، لتمكين الطلاب من اتخاذ إجراءات أكثر استدامة.