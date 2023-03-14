ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، تخفيض مخالفات كوفيد- 19 بنسبة 50% ولمدة شهرين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد 19) بنسبة 50 % على قيمة كل مخالفة، مشيرة إلى أن قرار التخفيض الذي سيبدأ من 15 مارس 2023، ويستمر لمدة شهرين.

ويشمل القرار جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.


ودعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وقد تم إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا (كوفيد- 19)، في العام الماضي 7 نوفمبر 2022.

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