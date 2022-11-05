الإمارات تخفض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة

بدأ العمل بـ ثلاث تعديلات رئيسية في إجراءات منظومة التأشيرات المحدثة التي أقرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تضمنت خفض وتوحيد رسوم خدمات.

الإجراءات الجديدة

أشارت مكاتب طباعة تتولى إجراءات التأشيرة بأن كافة الإجراءات المرتبطة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة مع تعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات.

توحيد رسوم غرامات التأشيرات

توحيد رسوم الغرامات المترتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات والخاصة بمخالفي التأشيرات واذونات الدخول عند 50 درهما عن كل يوم مخالفة.

خفض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة لمن تجاوز فترة الزيارة من 100 درهم إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة.

رفع قيمة مخالفة، انتهاء فترة إقامة المقيمين بداخل الدولة من 25 درهما إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، موضحين أن إجراءات السداد تتم عبر الخدمات الالكترونية للهيئة أو من خلال منافذ الدولة المختلفة.

تعديل للبقاء 6 أشهر ورسوم لنقص البيانات

تم تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، التي كانت محددة بشهر، بحيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى في حال وجود نقص البيانات

يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة

يتم إلغاء الطلب في حالة ارجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

دشنت الهيئة بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، اليوم (الاثنين الموافق 05 سبتمبر 2022) الجيل الثالث من الخدمات المطورة، الذي يضم الإصدار الأحدث من جواز السفر الإماراتي، وذلك إلى جانب حزمة التأشيرات المحدثة التي ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا في الثالث من أكتوبر المقبل. pic.twitter.com/CqyAXgziJY — Identity, Citizenship, Customs & Port Security UAE (@UAEICP) September 5, 2022

تخفيضات رسوم تأشيرة العمل

تخفيض في رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة بواقع 50 درهما، والتي انخفضت من 304 دراهم إلى 254 درهما.

تعديل جميع نماذج معاملات التأشيرات في النظام الالكتروني بشكل آنٍ لتسريع تطبيق الإجراءات الجديدة.

حزمة التعديلات الجديدة تتضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب العمل.